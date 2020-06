Scandalo Vaticano: la linea dura del Papa, i nomi dei colpevoli entro giugno

Lo scandalo Vaticano relativo all'acquisto da parte della Santa Sede di un palazzo di Londra, costato circa 350 milioni di euro riceve un'accelerata. E' il Papa in prima persona a darla - come si legge sul Corriere della Sera - in quanto avrebbe chiesto entro giugno di avere sul suo tavolo nomi e cognomi dei colpevoli, per poter chiudere in maniera decisa una scomoda vicenda per tutta la Chiesa. Il papa appare deciso ad andare fino in fondo: ne va della credibilità di un pontificato che sulle riforme ha vissuto alti e bassi; e che nei giorni scorsi ha potuto registrare il raddoppio degli utili dello Ior, saldamente in mano al direttore «bergogliano» Gianfranco Mammì.

Lo scaricabarile - prosegue il Corriere - su un’operazione che odora di truffa sta impazzando. «Si fronteggiano ex e nuovo Sostituto della Segreteria di Stato», sostiene una delle persone coinvolte, «con lo Ior sullo sfondo ed i Promotori e la Gendarmeria che tessono la propria narrativa». Ma evocare i nomi del cardinale Giovanni Angelo Becciu, l’ex, e di monsignor Edgar Pena Parra, attuale Sostituto, rischia di semplificare un conflitto combattuto con la pletora di mediatori e finanzieri coinvolti nella compravendita dell’edificio in Sloane Avenue 60. Ancora mistero sui 5 milioni spariti nella trattativa tra l'intermediario Torzi e il Vaticano, la magistrature indaga.