Scanzi non ha diffamato Montesano, "parole aspre ma proporzionate"

Covid, Scanzi non ha diffamato Montesano: il giudice archivia la querela dell'attore al giornalista del Fatto

Andrea Scanzi non ha diffamato Enrico Montesano ma ha solo esercitato il diritto di cronaca pur avendo espresso un giudizio critico sul comportamento dell'attore romano quando le forze dell'ordine gli chiesero di indossare la mascherina.

E' quanto ha stabilito il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Arezzo, Claudio Lara, che ha archiviato la querela presentata dal popolare volto del cinema, della tv e del teatro alla Procura di Arezzo, città di nascita e residenza di Scanzi.

Nell'autunno del 2020, prima con un post sui social e poi con un articolo sul Fatto Quotidiano (online), il giornalista e opinionista stigmatizzò quanto accaduto a margine di una manifestazione in piazza a Roma, in cui l'attore comico si era messo a battibeccare con due poliziotti perché non voleva indossare la mascherina.

Gli agenti in borghese gli chiesero di indossare il dispositivo, cosa che Montesano fece maniera riluttante, dopo aver usato toni accesi , sostenendo che la "la legge impone di andare a viso scoperto" e "non riesco a respirare".

(segue)