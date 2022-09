Scienza, secondo uno studio è possibile stimolare i lavoratori over 50 con dei corsi di formazione ad hoc

Le persone al di sopra dei 50 anni possono, attraverso dei corsi di formazione ad hoc, migliorare le prestazioni mentali, le abilità cognitive, la resilienza psicologica e il benessere, secondo lo studio pubblicato sull'European Journal of Ageing, condotto dagli scienziati dell'Università di Bonn.

Nell’ambito del progetto "Learning in Everyday Work", il team, guidato da Una Röhr-Sendlmeier e Tanja Hüber, ha coinvolto oltre 800 uomini e donne di età superiore ai 50 anni. Gli studiosi hanno valutato l'impatto di particolari sessioni di formazione su velocità mentale e concentrazione, percezione delle proprie competenze, autoefficacia e gestione dello stress. Gli esperti hanno considerato aree di formazione e sessioni eterogenee, con ogni corso che consisteva in cinque moduli somministrati per due ore e mezza ogni settimana per un totale di 15 settimane.



Secondo gli studiosi, nel mondo del lavoro spesso i dipendenti non hanno molte opportunità di formazione dopo i 45 anni. L'opinione comune è che l'efficienza e la tolleranza allo stress tendano a diminuire con l'età e la letteratura scientifica non sembra supportare l’ipotesi dell’apprendimento permanente. I partecipanti hanno testato le proprie abilità mentali e capacità di problem solving. I volontari hanno inoltre svolto esercizi di coordinazione e quiz per stabilire le facoltà mnemoniche.

Al termine dei corsi sono stati effettuati dei test cui risultati, riportano gli studiosi, mostrano miglioramenti statisticamente molto significativi. Ad esempio, la velocità di elaborazione delle informazioni è aumentata in media da 2,42 a 2,65 bit al secondo, mentre l'autovalutazione della calma interiore è passata da 4,75 a 5,28 punti su una scala da 1 a 9. La tendenza ad arrendersi è scesa in media di 0,59 punti. Il sondaggio dopo la partecipazione all’esperimento ha rivelato che oltre il 97 per cento dei partecipanti raccomanderebbe queste attività agli altri lavoratori.



Quindi, conclude Röhr-Sendlmeier: "La possibilità di offrire formazione agli over 50 rappresenterebbe un vantaggio per tutte le parti. I dipendenti otterrebbero un discreto beneficio in termini di qualità della vita, mentre le aziende avrebbero l'opportunità di mantenere la professionalità esperta maturata in anni di lavoro. I nostri risultati sono molto incoraggianti, specialmente in vista del cambiamento demografico e della carenza di lavoratori qualificati".