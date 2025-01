Sciopero, il 10 gennaio un inferno per chi viaggia in treno. Mezzi pubblici fermi a Milano, Roma e Napoli

Sciopero 10 gennaio, il 2025 inizia col botto: treni fermi e mezzi pubblici in crisi

Gennaio 2025 vedrà la realizzazione di 54 scioperi, con i trasporti al centro delle proteste sindacali, creando disagi per i cittadini. Tra gli scioperi più significativi figura quello nazionale del settore scolastico il 10 gennaio, che coinvolgerà docenti e personale ATA del sindacato Csle, così come il personale educativo delle scuole comunali di ogni ordine e grado, per l'intera giornata.

Scioperi del 10 gennaio

Il trasporto pubblico e ferroviario sarà particolarmente colpito il 10 e il 25 gennaio. Per chi viaggia via mare, importante è l'8 gennaio, con lo sciopero dei rimorchiatori napoletani dalle 12:00 dell'8 gennaio alle 12:00 del 9, oltre ai lavoratori di Caronte & Tourist per le isole minori e Siremar. Per il settore aereo, il 10 gennaio vedrà lo sciopero di handler, lavoratori della Sea spa e addetti alle pulizie.

Treni

Il 10 gennaio sarà una giornata critica per i treni con lo sciopero di 24 ore dei lavoratori di RFI, che avrà inizio alle 21:00 del 9 gennaio e si concluderà alle 20:59 del giorno seguente. Il trasporto locale (Tpl) sarà interessato da uno sciopero di 4 ore, con orari specifici per regione. Il 25 e 26 gennaio, un altro sciopero nazionale plurisettoriale colpirà il trasporto merci su rotaia e il trasporto ferroviario, dalle 21:00 del 25 fino alle 20:59 del 26.

Roma

Il trasporto pubblico romano subirà uno sciopero di 4 ore, dalle 8:30 alle 12:30, proclamato da Faisa Confail, influenzando la rete Atac e altre linee gestite da operatori privati. Cotral garantirà i servizi dal primo servizio diurno fino alle 8:30 e dopo le 12:31.

Milano

A Milano, il personale del Gruppo Atm S.p.A. sciopererà il 10 gennaio dalle 8:45 alle 12:45, colpendo le linee di superficie e metropolitane.

Napoli

L'Ente Autonomo Volturno ha annunciato uno sciopero in orario serale, dalle 19:32 alle 23:32, per il 10 gennaio, a causa di problematiche relative al trasporto pubblico locale.

Venezia

I vaporetti di Venezia funzioneranno normalmente il 10 gennaio, nonostante sia una giornata di sciopero nazionale dei trasporti. La società Actv non ha ricevuto adesioni allo sciopero, quindi bus, people mover e ferry boat opereranno regolarmente. All’aeroporto Marco Polo, però, è confermato lo sciopero di 24 ore del personale addetto al handling, alla gestione bagagli e all'assistenza ai passeggeri.