Sciopero 20 settembre 2024: orari dei mezzi e modalità per tutte le città

Sciopero 20 settembre 2024: orari dei mezzi pubblici e modalità dell'agitazioni per le diverse città

Domani venerdì 20 settembre 2024 è in programma uno sciopero nazionale del trasporto pubblico locale che potrebbe provocare seri disagi a chi si sposta con i mezzi pubblici e pendolari. L'agitazione avrà orari e modalità differenti in base alle città. A proclamare lo sciopero sono stati i sindacati di CUB Trasporti, Cobas Lavoro Privato, ADL Cobas e Sindacato Generale di base. Tra le motivazioni ci sono l'aumento del salario di 300 euro e la riduzione dell'orario di lavoro da 39 a 35 ore settimanali.

Sciopero Milano 20 settembre 2024

A Milano i mezzi si fermano dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 fino al termine del servizio. Lo sciopero interessa metro, bus e tram di Atm.

Sciopero Roma 20 settembre 2024

A Roma i mezzi si fermano dalle 8,30 alle 17 e dalle 20 fino al termine del servizio. Lo sciopero interessa metro, bus e tram di Atac e le linee bus periferiche gestite da RomaTpl, ATI Autoservizi Troiani/Sap e Bis. Interessate anche le linee gestite da Cotral e Astral (bus extraurbani e ferrovie Roma-Nord e Metromare).

Sciopero Napoli 20 settembre 2024

A Napoli le funicolari Anm e Eav si fermano dalle 3.01 del 20 settembre alle 3.00 del 21 settembre. Il servizio sarà invece garantito per tram, bus e filobus dalle 5.30 alle 8.30 e dalle 17.00 alle 20.00.

In Emilia Romagna scioperano per tutta la giornata e con modalità di diverse i lavoratori della Seta a Modena, Reggio Emilia e Piacenza. Gli orari di fermo comunicati da Tper sono dalle 8.30 alle 16.30 e dalle 19.30 fino a fine servizio. A Genova il servizio sarà garantito dalle 6 alle 9 del mattino e dalle 17.30 alle 20.30. In sciopero anche il servizio clienti e biglietterie. A Palermo braccia incrociate dalle 8.30 alle 17.30 e dalle 20.30 alle 23.59.