Sciopero treni 13 e 14 luglio: orari e fasce garantite

Per Trenord la protesta andrà avanti tra le 3 di giovedì 13 e le 2 di venerdì 14 luglio

È iniziata una settimana bollente, e non solo a causa del caldo, per chi deve viaggiare in Italia. È infatti stato confermato uno sciopero nazionale del trasporto ferroviario di 24 ore di tutto il personale Trenitalia e Italo, dalle 3 di giovedì 13 luglio alle 2 di venerdì 14 luglio. Lo hanno proclamato unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Orsa Ferrovie e Fast Confsal. Lo sciopero potrebbe avere un impatto importante sulla circolazione ferroviaria del Paese. Non solo a Milano e non solo in Lombardia, si potrebbero verificare ritardi e cancellazioni parziali o totali sia dei treni regionali, sia degli Intercity e anche delle Frecce e dei treni Italo.