Scontro governo-toghe, la "tripletta" incriminata: "Magistratura ideologica"

Scontro governo-toghe, la "tripletta" incriminata. Palamara ad Affari: "La magistratura? Ideologia dell'opposizione"

È scoppiata una nuova guerra. Una guerra tra scranni, che siano di legno - come quelli dei magistrati - o di velluto come quelli del Governo. E che riaccende il dibattito, anzi lo scontro, mai sopito tra politica e una giustizia accusata di essere "a orologeria". Sul tavolo tre episodi eclatanti, con altrettanti nominativi: Daniela Santanchè, Andrea Delmastro e Leonardo Apache La Russa (figlio del presidente del Senato Ignazio La Russa). Tutti accusati, a diverso titolo, dalle toghe, nell'ambito di una coincidenza temporale che fa inevitabilmente riflettere, come ha sostenuto il direttore di Affaritaliani.it Angelo Maria Perrino nell'intervento di questa mattina a Omnibus, su La7.

Per approfondire la vicenda proprio Affari ha interpellato Luca Palamara, ex capo dell'Associazione nazionale magistrati e oggi impegnato in politica, oltre che autore del libro "Il sistema. Potere, politica affari: storia segreta della magistratura italiana" (edito da Rizzoli) insieme ad Alessandro Sallusti.

Palamara, con le ultime mosse giudiziarie sembra che la magistratura voglia mandare un segnale al governo per condizionare, se non pilotare, la riforma sulla giustizia. È d'accordo?

In questo caso non partirei dalla magistratura, ma dal corto circuito che in Italia ciclicamente si verifica allorquando tutto ciò che “non è sinistra” va al governo. Tanto per essere più chiari in Italia funziona in questo modo da circa un trentennio. In questa fase nella quale il centro-destra ha preso le redini del comando tale anomalia del rapporto tra politica e magistratura ha finito per accentuarsi. Da qui il disperato tentativo di una parte della informazione, saldata con la parte più politicizzata della magistratura, di strumentalizzare singole vicende del processo penale trasformandole in un casus belli di rilevanza politica. Si tratta di un film già visto e ampiamente raccontato nelle pagine del libro "Il sistema". È illusorio tentare di risolvere questi problemi approcciando in maniera soft il tema delle riforme.