Torino, scontro tra un'auto e un bus: morti e feriti

Incidente stradale a Torino, lievemente contuso il conducente del bus.

Gravissimo incidente questa mattina poco prima delle 6 in corso Casale a Torino. Nello scontro tra un'auto e un pullman di linea sono morte due persone e altre due sono rimaste gravemente ferite, tutte occupanti dell'auto. Lievemente contuso il conducente del bus. Sul posto sono intervenuti sanitari, agenti della polizia municipale e tecnici dell'azienda di trasporto pubblico. Dalle prime informazioni le persone coinvolte nell'incidente sarebbero tutti giovani.

Roma, incidente stradale al Foro Italico, perdono la vita due ragazze di 21 e 22 anni

Due giovanissime donne sono morte in un incidente stradale avvenuto poco dopo la mezzanotte in Via del Foro Italico al civico 605 a Roma. Il sinistro è avvenuto tra due auto. Il bilancio è pesante: hanno perso la vita due ragazze di 21 e 20 anni. La strada è stata chiusa al traffico. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Roma che hanno estratto le vittime dalle lamiere delle auto, una delle quali è finita ribaltata.