Scoperto chi è il papà di Diana Pifferi, la bimba di 18 mesi morta di stenti

Scoperta l'identità del papà di Diana Pifferi, a confessarla è stata la madre Alessia

Scoperta l'indentità del padre della piccola Diana Pifferi, la bimba di 18 mesi morta di stenti a Milano, a Via Parea, a seguito dell'abbandono da parte della madre, Alessia Pifferi attualmente indagata per omicidio pluriaggravato.

Da una ricostruzione dei fatti, gli inquirenti sono riusciti a scoprire chi è il papà della piccola, cui identità è stata rivelata dalla madre attualmente detenuta presso il carcere di San Vittore. La donna ha confessato ai suoi legali Solange Marchignoli e Luca D'Auria di sapere chi è il padre della bambina, nonostante ha sempre sostenuto di non conoscere chi fosse il padre della figlia e di aver dato alla luce Diana al settimo mese di gravidanza.

Dagli accertamenti effettuati dagli inquirenti, il padre della piccola Diana è un uomo italiano che nelle prossime ore sarà contattato dalla polizia e dai magistrati, che stanno indagando sul caso per essere sottoposto a interrogatorio.

Difficile, credono in Procura, che le sue parole possano essere d'aiuto in qualche modo alle indagini relative all'omicidio della bimba di un anno e mezzo, ma allo stesso tempo l'uomo potrebbe aiutare gli inquirenti a far luce sul passato di Alessia Pifferi e confrontare la versione della donna con quella del padre della piccola.