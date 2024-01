Scopre di essere incinta durante la transizione per diventare uomo

Roma, giovane scopre di essere incinta mentre sta per completare la transizione

Un giovane di Roma ha scoperto di essere incinta di cinque mesi a transizione di genere quasi ultimata. La vicenda è stata raccontata da la Repubblica e ripresa oggi anche dal Corriere della Sera, che fa il punto "medico". "Da un lato va tutelata la salute di Marco, costretto a interrompere bruscamente il percorso di transizione giunto in una fase estremamente avanzata. E dall’altro quella del bambino che il giovane romano, da tempo un uomo anche all’anagrafe, porta in grembo".

Marco ha scoperto di essere al quinto mese mentre si preparava invece all’isterectomia. "Dovrà decidere se farsi seguire a Roma o cercare un distacco dal suo ambiente, recandosi magari fuori regione o all’estero. Un passaggio da effettuare dopo aver superato un ulteriore ostacolo che si è parato sul suo cammino, burocratico ma allo stesso tempo ingombrante: un uomo non viene ricoverato in un reparto di ginecologia", sottolinea il Corriere della Sera.

Il giovane, spiega il quotidiano, "ha compiuto anche una mastectomia, eliminando il seno. Un percorso psicologico e una serie di interventi a cui Marco ha fatto seguire anche un iter legale che, al fine di ottenere la riassegnazione del genere, ha portato il Tribunale ad autorizzare la rettifica anagrafica e a concedere il cambio del nome sui documenti. Un uomo anche davanti allo Stato e che non cercava, come invece avvenuto in altri casi, di avere un figlio da un compagno. Per cancellare qualsiasi traccia del genere precedente, il giovane voleva infatti anche sottoporsi all’isterectomia, per farsi asportare l’utero. Giunto il momento di quell’ulteriore operazione, Marco ha però scoperto di attendere un bambino e di essere al quinto mese di gravidanza".