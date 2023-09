Scrittrice per bambini finge una rapina. Ma era lei ad aver ucciso il marito

Francia, la scrittrice per bambini Justine Jotham uccide il marito e finge una rapina

Scrittrice di libri d'infanzia per bambini e docente di comunicazione all'università di Dunkerque. E ora anche assassina. Justine Jotham, 37 anni e francese, tenendo in braccio la figlia di 20 mesi è fuggita dalla villetta dove abitava con il marito Patrice Charlemagne, 51 anni, a sua volta docente di olandese e tedesco nella stessa università. Come spiega il Corriere della Sera, "alle quattro del mattino la donna ha chiamato la polizia denunciando una rapina, ha spiegato di essere riuscita a scappare mettendo in salvo la figlia mentre due banditi aggredivano il marito".

Continua il Corriere: "Quando sono arrivati, gli agenti hanno visto il corpo senza vita dell’uomo, con i segni delle coltellate. Dopo l’interrogatorio, la donna ha confessato: nessuna rapina, è stata lei a uccidere il professor Charlemagne, suo marito e padre di sua figlia". Una storia che sta sconvolgendo la Francia. "Jotham è una celebrità locale, nota per i libri, per il lavoro all’università, per la sua associazione di invito alla lettura, per l’impegno femminista e l’affermazione delle sue origini antillesi, e per la sua attività di consigliera comunale".

Ancora ignote le cause dell'omicidio, anche se secondo il Corriere "l’analisi dei telefoni ha mostrato tensioni insospettate all’interno di una coppia apparentemente felice".