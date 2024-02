Scrive un messaggio al padre morto. Riceve a sorpresa una risposta. Il caso

Una donna ha inviato un messaggio al padre passato a miglior vita e, per sua sorpresa, ha ricevuto una risposta. La conversazione è proseguita per alcuni minuti, che sono stati piacevoli e a tratti anche esilaranti

Ognuno affronta il lutto nei modi che ritiene più opportuni. C'è chi si reca al cimitero ogni giorno e chi preferisce evitare. Alcune persone continuano a messaggiare con i parenti deceduti, consapevoli che non riceveranno una risposta, visto che il numero assegnato in teoria rimane 'dormiente'. Non sempre, però, è così. In alcuni paesi, le compagnie telefoniche disattivano le utenze quando non viene rilevato alcun utilizzo per 12 o 24 mesi di fila. Una donna, che si è identificata solo come Cathy, ha ricevuto una risposta dal numero che un tempo era appartenuto a suo padre, venuto a mancare nel 2020. Lo scrive il sito internet forumagricolturasociale.it.

Dopo quella che lei ha definito una "giornata particolarmente difficile", alcuni giorni fa la donna ha inviato un messaggio a suo padre, scrivendogli semplicemente: "Mi manchi ogni giorno". Anche quel messaggio, come quelli precedenti, in teoria sarebbe dovuto rimanere senza risposta. E invece no. Uno conosciuto le ha risposto inviando due punti interrogativi, lasciando intendere di non aver capito chi fosse a sentire la sua mancanza. Kathy ha ribattuto così: "Wow. Questo è il vecchio numero di telefono di mio padre. Se n'è andato nel 2020. Non mi aspettavo una risposta".



L'uomo che ha preso 'possesso' del numero di telefono ha subito mostrato di essere una persona empatica. Non avendo la minima idea di chi fosse il suo interlocutore, ha provato a parlarle di un argomento che mette d'accordo il 90% della popolazione mondiale: i gatti. "Vuoi vedere il mio gatto che sembra uno stupido?", le chiede. Subito dopo le invia una foto del suo gatto nero che sbadiglia, specificando che il suo nome è Lucky. Incredibile ma vero, quel nome è molto importante per Kathy. "Quando ero bambina, mio padre comprò un cucciolo di cane e lo chiamammo Lucky. Questo messaggio lo vedo come un abbraccio da parte sua da lassù". La breve conversazione si esaurisce poco dopo, con il nuovo proprietario del numero che scrive: "Vorrei poterti abbracciare".

Non a caso, tra i commentatori di Reddit, c'è chi crede che sia stato proprio il padre a intervenire. "I segnali sono ovunque e tu ne hai ricevuto appena uno", scrive un utente. "Ha mostrato un'empatia non da poco. Meraviglioso", sottolinea un altro, limitandosi a commentare il gesto dello sconosciuto. Un altro utente ha parlato di come, dopo la scomparsa del padre, riascoltasse di continuo i messaggi in segreteria che l'uomo gli lasciava. Infine, c'è chi fa sapere di ascoltare talvolta una cassetta a nastro che il padre aveva registrato per lui da bambino, con le favole della buonanotte che poteva ascoltare anche quando lui era fisicamente assente.