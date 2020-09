Scuola,"Alunno positivo?Decide la Asl se far scattare la quarantena e per chi"

La scuola sta per ripartire, ormai mancano solo cinque giorni alla riapertura, ma sono ancora tanti i nodi da sciogliere per garantire lezioni in presenza e in sicurezza. L'emergenza Coronavirus continua a tenere l'Italia col fiato sospeso, tanto che da più parti si chiede a gran voce il rinvio delle riaperture degli istituti. La gestione di casi di positività in classe resta ancora avvolta nel mistero, l'epidemiologo dell'Iss D'Ancona, affida la decisione alle Asl. "La misura della quarantena - spiega al Corriere della Sera - non può essere la stessa applicata automaticamente per tutti gli studenti e i professori e deve passare attraverso la valutazione della Asl. La verifica sul campo è fondamentale perché entrano in gioco diversi fattori. Se il plesso è di più piani impedisce che gli studenti vengano mischiati e dunque limita la possibilità dei contatti stretti. Se c’è una disposizione su un piano il rischio di contagio potrebbe essere maggiore.

La scuola - prosegue D'Ancona al Corriere - ha completa indipendenza nell’organizzazione degli spazi e della distribuzione delle attività ma sulla gestione dei casi sospetti e positivi deve decidere la Asl. Il nostro documento individua la presenza di un referente scolastico che fa da portavoce e da raccordo. Ma le scelte sulla salute sono a carico dei sistema sanitario. Pensiamo ai test. Se in classe viene segnalato un ragazzo sospetto, lo screening potrebbe essere limitato alla sola classe oppure all’intera scuola. Come vede le iniziative da prendere non sono riassumibili in un unico protocollo». D'Ancona boccia i test rapidi: "Hanno una sensibilità non ottimale e per sensibilità si intende la capacità di identificare correttamente i veri positivi. Su 100 positivi identificabili dal classico tampone, quello rapido ne troverebbe circa 85. Qualche contagiato potrebbe sfuggire come falso negativo".