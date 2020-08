Scuola: distanza tra studenti, pochissime deroghe, mascherina dai 6 anni

''I principi cardine sui quali è basata l'offensiva anti Covid devono restare inalterati. Il distanziamento" tra i banchi "deve essere di almeno un metro''. E su questo ''scordiamoci le deroghe all'italiana, di quelle che una volta concesse restano per sempre. Saranno poche e transitorie, autorizzate di volta in volta dopo approfondita analisi''. Così Agostino Miozzo, coordinatore del Comitato tecnico scientifico, in un'intervista al Corriere della Sera. ''I banchi monoposto ci saranno - assicura Miozzo - Il commissario per l'emergenza Arcuri ha assicurato che le richieste ricevute dal ministero dell'Istruzione dagli istituti verranno esaudite entro i tempi previsti. Non ci saranno banchi doppi. Su questo non si transige''. Altro punto quello della mascherina. ''Sono un'arma indispensabile. Sono obbligatorie dopo i 6 anni, sono uno dei pilastri della prevenzione. Come usarle correttamente? Se il docente è certo che i bambini siano seduti e distanziati, ad esempio durante un compito in classe o l'interrogazione, allora potrà consentire di abbassarle. Chi si muove in classe deve indossarle''. No, invece alla ''mascherina a mensa o in palestra, fermo restando il metro di

distanza''. Sull'aumento di nuovi casi negli ultimi giorni, Miozzo parla di ''trend ampiamente previsto. La curva è in lenta ascesa ma per il momento l'epidemia è sotto controllo. È molto probabile che nelle

prossime due settimane i casi cresceranno ancora, effetto di una estate vissuta sull'onda del liberi tutti. Dopo le discoteche, per ora non c'è ipotesi di altre chiusure. I dati sull'occupazione degli ospedali e sulla capacità del sistema di tracciare i positivi ci rassicurano''.