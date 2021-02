Scuola e covid, avanti fino al 30 giugno le elementari. Medie e superiori...

Scuole elementari aperte per tutto il mese di giugno. E' una delle ipotesi che circolano in queste ore. L'idea è di andare avanti un po' di più per far recuperare la socialità ai più piccoli. Un'esigenza che il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi ha sottolineato più volte. Medie e superiori: esami in presenza per tutti, con la maturità che comincerà il 16 giugno. E dunque a meno di cambi di linea è improbabiile un allungamento del calendario, anche se una decisione ufficialmente non è stata presa.

SCUOLA: REGIONE PUGLIA, ORDINANZA PER DIDATTICA A DISTANZA 100% DA LUNEDI' FINO AL 5 MARZO

"Dobbiamo da un lato assolutamente limitare la circolazione del virus in queste settimane per evitare scenari imprevedibili e critici. La regola base è utilizzare per due settimane la didattica digitale integrata in tutte le scuole di ogni ordine e grado''. Lo afferma il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, commentando l'ordinanza da lui firmata poco fa con la quale dispone la didattica digitale integrata delle scuole che vengono quindi chiuse da lunedì fino al 5 marzo tranne particolari eccezioni. "La variante inglese del coronavirus così come le altre varianti che man mano si stanno registrando in Italia - aggiunge - rappresentano un nuovo elemento di pericolosità per la salute pubblica, come ci dicono gli esperti, perché si trasmettono molto più velocemente. Con la nuova ordinanza sulla SCUOLA cerchiamo di trovare un punto di equilibrio tra i due diritti costituzionali alla salute e all'istruzione. Ma al contempo va garantito il diritto all'istruzione a quegli studenti che per bisogni educativi speciali, disabilità, attività di laboratorio essenziali per la loro formazione, o per esigenze familiari non diversamente affrontabili, hanno assoluta necessità di frequentare in presenza le lezioni: per questi casi, le istituzioni scolastiche potranno aprire alla presenza sino a un massimo del 50% per classe"

"Da oggi - evidenzia Emiliano - sono partite le vaccinazioni del personale scolastico della SCUOLA, fatto questo di fondamentale importanza. Avendo già i vaccini e avendo la possibilità della didattica digitale integrata rischiare la salute, soprattutto di insegnanti e operatori scolastici che per età sono più esposti alle conseguenze del covid, sarebbe irresponsabile. Essi hanno sino ad oggi consentito la didattica in presenza a chi lo chiedeva, mettendo a rischio la loro vita'', continua. ''Adesso è arrivato il momento di vaccinarli prima di esporli nuovamente ai pericoli legati alle varianti del covid. Comprendo le difficoltà delle famiglie e del mondo della SCUOLA, ma lo sforzo che si sta facendo è finalizzato alla tutela e al bene di tutti. Questa ordinanza è stata ampiamente discussa e meditata con i sindacati della SCUOLA, alla fine abbiamo trovato in questo testo il punto di intesa: li ringrazio per aver revocato lo sciopero indetto per lunedì che avrebbe provocato ulteriori disagi alle famiglie pugliesi".