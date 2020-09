Scuola, il dramma degli studenti disabili. Per 6 su 10 cambia l'insegnante

La scuola sta per ricominciare. L'emergenza Coronavirus continua ma il 14 settembre le lezioni ricominciano nonostante tutti i problemi. Tra questi, non va sottovalutato quello degli studenti disabili - si legge sul Corriere della Sera - per 6 su 10, oltre alla difficoltà di tornare in aula dopo il lungo lockdown, ci sarà anche il problema di non vedere più l'insegnante di sostegno con cui avevano cominciato un percorso. A dispetto della crescita spropositata degli insegnanti di sostegno saliti, coi precari, a 185 mila. Il nodo è quello già denunciato dalla rivista di Giovanni Vinciguerra Tuttoscuola, sempre puntuale su questi temi, nel 2017: davanti alla scelta tra i diritti degli studenti portatori di handicap e quelli dei docenti va a finire sempre allo stesso modo. "I posti di sostegno sono passati dai 59 mila del 1997-98 ai 173 mila del 2019-20" (fino ai 185 mila oggi previsti: il triplo dell’ondata iniziale) senza fissare appunto la centralità di quanti dovrebbero avere la precedenza: i disabili. Un continuo ricambio che non aiuta nel percorso di crescita. Un problema in più per la scuola.