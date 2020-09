Scuola: il virus fa paura ai presidi. 315 positivi, già 50 istituti chiusi

La scuola è ripartita ma per molti è già stata richiusa. Il bilancio dopo due settimane dalla riapertura non è incoraggiante. Sono già 50 - si legge sul Fatto Quotidiano - le scuole che hanno deciso di chiudere in seguito a positività da Coronavirus riscontrate . Non sta funzionando la quarantena circoscritta, i presidi preoccupati optano spesso per la chiusura totale. Su 315 casi di positività fin qui riscontrati all'interno degli istituti scolastici, in 1 caso su 6 la suola in questione viene totalmente chiusa. “C’è una tendenza in aumento - indica uno studio elaborato su base statistica in base ai fatti di cronaca accertati. Gli studenti” si contagiano “nel 76% dei casi”, i prof nel 13%. I restanti riguardano o altro personale oppure soggetti non ancora identificati. La scuola primaria è la più esposta, con il 27% dei casi. Seguono le superiori con il 25%, la scuola dell ’infanzia con il 23% e le medie nel 16%.

“In diverse occasioni, circa 50 casi, la scuola coinvolta è stata chiusa del tutto per alcuni giorni – spiega Ruffino, responsabile di questa ricerca. Mentre in circa 200 eventi no, ma nella maggior parte dei casi si è proceduto a mettere in quarantena classe e docenti”. Le indicazioni dell’Istituto superiore di Sanità prevedono che lo studente venga isolato in una stanza con un adulto e che parta la segnalazione alle autorità sanitarie e ai genitori. Poi scattano contact tracing, quarantena e tamponi. Invece, spiega Ruffino, “tra Regioni si fanno cose diverse, ma anche tra le stesse Aziende sanitarie locali”.