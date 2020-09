Scuola, molte superiori senza spazi. Didattica a distanza per tutto l'anno

L'emergenza Coronavirus in Italia continua senza sosta, ma nonostante questo si avvicina anche la riapertura delle scuole, in programma lunedì prossimo. I problemi da affrontare in vista della ripresa delle lezioni in presenza sono molti, ma c'è una categoria che rischia di essere particolarmente penalizzata, si tratta - si legge sul Messaggero - delle scuole superiori. Classi alternate tra lezioni sui banchi e lezioni online: in molti istituti a causa della mancanza di spazi, questa alternanza tra lezioni da casa e in classepotrà andare avanti anche per tutto l'anno scolastico. E allora inevitabilmente molte scuole stanno dividendo le classi in gruppi per farli alternare tra la presenza e la didattica online: è così in molti istituti superiori e si sta verificando anche nelle classi prime, dove pure il governo l'aveva espressamente escluso.

"Abbiamo le linee guida che consentono la didattica digitale integrata alle scuole superiori spiega Mario Rusconi, presidente dell'Associazione nazionale dei presidi del Lazio ma a decidere nella singola scuola devono essere il consiglio d'istituto e il collegio dei docenti: si tratta di una tipica questione che riguarda la fase organizzativa e quella formativa. Voglio però dire che in questi casi è necessaria una attenta formazione dei docenti e degli studenti, servono delle verifiche puntuali sulla connessione e sulla disponibilità di dispositivi adeguati.