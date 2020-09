Scuola, ok ai test rapidi. Esito in 20 minuti. Speranza: "Bisogna correre"

L'emergenza Coronavirus in Italia continua, i numeri sono in aumento, ma dal Cts arriva una buona notizia: via libera ai test rapidi nelle scuole, l'esito del tampone si avrà in 20-30 minuti. È pronta - si legge su Repubblica - l’ordinanza del ministero alla Salute che dà l'ok all’utilizzo. Roberto Speranza vuole da tempo portare negli istituti questi esami, che oggi vengono fatti prevalentemente negli aeroporti, per sveltire le operazioni di ricerca del virus nelle classi: "Dobbiamo correre". Ora è pronto l’atto che ufficializza la novità. L’ultimo passaggio prima della firma sarà il via libera del Cts. Già nella riunione di oggi, infatti, gli scienziati analizzeranno la proposta del ministero. In uno dei punti all’ordine del giorno degli esperti ci sono infatti le «problematiche legate all’esecuzione dei tamponi e all’aumento dei tempi di diagnosi».

Sveltire i tempi - prosegue Repubblica - è una strada obbligata, secondo il titolare della Salute, perché in alcune regioni i casi di contagio tra gli studenti iniziano a crescere e le famiglie sono in allarme". Sono già quasi 650 le classi messe in quarantena, secondo il ricercatore di Economia di Torino Lorenzo Ruffino, che calcola i numeri analizzando quanto pubblicato dai media. «Con l’aumento dei casi e l’apertura delle scuole dobbiamo fare di più ed avere risultati più velocemente – spiega Speranza – Questo ci può aiutare a mantenere il vantaggio, dal punto di vista del numero di contagi, che abbiamo oggi sugli altri Paesi».