Scuola, professore sospeso per un anno. "Molestava le sue studentesse"

Scuola, professore sospeso: "Tutti sapevano, nessun intervento"

Un professore di un liceo in provincia di Cosenza è stato sospeso per un anno. Il 60enne era accusato di molestie sessuali nei confronti di alcune sue studentesse. Prima - si legge sul Corriere della Sera - le attenzioni, condite da frasi sempre più spinte. Poi le molestie e persino un tentativo di violenza nei confronti di alcune sue allieve. La decisione è stata presa dal giudice delle indagini preliminari di Paola. Per lui la Procura aveva chiesto gli arresti domiciliari, proprio per la continuazione dei reati che avrebbero avuto inizio un anno fa. Ma è stata rigettata dal gip.

Per il professore comunque resta l’accusa di tentata violenza sessuale. Le studentesse - prosegue il Corriere - hanno anche denunciato che di queste vicende erano stati informati tutti i docenti, ma nessuno di loro avrebbe dato il giusto peso alle accuse. La vicenda del liceo di Belvedere Marittimo, è simile a quella accaduta solo qualche mese fa al liceo Velentini Majorana di Castrolibero. In quel caso le studentesse denunciarono le molestie da parte di un professore di matematica.

Leggi anche: