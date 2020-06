Scuola: sovrintendente riconvoca il consiglio, troppo bassi i voti del figlio

L'anno scolastico più travagliato di sempre sta per finire. Da oggi il via alla maturità, ma per moltissimi studenti di tutte le altri classi il verdetto è già stato emesso: tutti promossi. C'è però chi non si è accontentato del verdetto finale - si legge sul Corriere della Sera - come il il sovrintendente scolastico della Provincia di Bolzano, che ha fatto riconvocare il consiglio di classe per far correggere due voti del figlio, passati da 6 e 7 a 8. In Alto Adige il caso è esploso venerdì, con la consegna delle pagelle, e nel mirino è finito il sovrintendente Vincenzo Gullotta.

Il verbale del consiglio di classe lascerebbe poco spazio ai dubbi: si fa infatti riferimento - scrive il Corriere - a una comunicazione telefonica ricevuta dalla famiglia e a una conseguente comunicazione scritta arrivata al dirigente scolastico che ha portato il consiglio di classe a decidere a maggioranza di modificare le valutazioni contestate portandole da 6 e 7, a 8. Ma se uno dei due docenti ha ammesso "l'errore formale", l’altro si è rifiutato di fare altrettanto, rimettendo la decisione al consiglio che ha deciso lo stesso di alzare il voto. Una vicenda che, specialmente ora che le valutazioni sono incerte a causa dell’emergenza coronavirus, rischia di innescare una valanga di ricorsi. I partiti in coro: "Adesso deve dimettersi".