Scuola, test salivare di gruppo. Se c'è presenza del virus tampone per tutti

Arriva una novità importante per fronteggiare l'emergenza Coronavirus, soprattutto dopo la riapertura delle scuole. L'idea del Ministero della Salute - si legge sul Messaggero - è quella di introdurre i test salivari di gruppo, per velocizzare le procedure dei controlli. Il Cts sta analizzando i vari sistemi, ma l'orientamento che ormai traspare, da più fronti, è quello di utilizzare in modo massiccio questo tipo di tamponi.

Dalla saliva dei bambini di una classe comincerà la caccia al Coronavirus. Per velocizzare i controlli, tutti insieme gli alunni depositeranno la saliva in un unico contenitore, che sarà esaminata. L'esito arriverà in 20 minuti. Se non ci sarà il virus, si passerà ad altre classi senza avere perso troppo tempo, se invece ci fosse traccia di Sars-CoV-2, allora si farebbe il tampone per ogni singolo studente.