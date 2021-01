Selena e Selene le nuove "Thelma e Louise". Si conoscono su Tik Tok e fuggono

Sono considerate le nuove "Thelma e Louise" dell'era social. Si chiamano Selene e Selena e hanno fatto perdere le loro tracce da ormai 10 giorni. Sono in fuga da tutto e da tutti e la loro amicizia è nata su TikTok. Il feeling - si legge sul Giornale - a colpi di post della coppia di 16 e 17 anni si è concretizzato lo scorso 14 gennaio, data in cui la giovane coppia ha deciso di cambiare ragione sociale, passando dal virtuale al concreto con una fuga per l’Italia che da 10 giorni sta tenendo sulle spine i genitori di queste ragazze in stile Thelma e Louise del digitale. Una scappatella che però si sta prolungando più del dovuto, tanto da preoccupare i genitori della 16enne per nulla tranquillizzati da un bigliettino di rassicurazione ricevuto dalla figlia.

Di Selene, la 17enne presunta plagiatrice, invece, - prosegue il Giornale - sul web si dicono peste e corna per un brutto episodio di social-bullismo che l’anno scorso l’ha vista protagonista ai danni di un 21enne disabile deriso e istigato a denudarsi durante una video- chat: del caso si occupò il programma «Le Iene» dando la parola sia al giovane bullizzato, sia alla ragazza bullizzatrice. Le due continuano a postare foto da tutta Italia e per il momento non sembrano aver intenzione di tornare a casa. La vicenda è finita anche su "Chi l'ha visto?", la nota trasmissione della Rai.