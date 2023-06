Separazione e divorzio insieme: ecco come funziona

L’obiettivo è accelerare i tempi dei processi e ridurre i ricorsi in appello e Cassazione

Il Tribunale di Milano ammette la prima domanda congiunta di separazione consensuale e divorzio introdotta dalla Riforma Cartabia. I giudici si sono pronunciati a favore della separazione fra due coniugi che avevano chiesto l’udienza unica. Il Tribunale però ha invitato le parti a comunicare fra sei mesi l’intenzione di non riconciliarsi. Per legge devono infatti passare sei mesi tra la separazione e il divorzio. Lo si legge sul sito del Corriere della Sera.

Le nuove regole valide dal primo marzo introducono l’udienza unica in caso di proposizione di giudizio di separazione giudiziale e di divorzio contenzioso. In altre parole quando si fa domanda di separazione in tribunale, le parti possano presentare anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. L’obiettivo è accelerare i tempi dei processi e ridurre i ricorsi in appello e Cassazione, arrivando al divorzio contenzioso non più in 1 anno e mezzo (dati Istat) ma in circa 8 mesi.

Il rito unico, come raccontavamo in questo approfondimento, è utilizzato per effettuare una ricognizione esauriente della situazione familiare completa degli atti introduttivi. Tra i documenti da presentare al giudice quelli relativi alla propria condizione patrimoniale attraverso il deposito dell’elenco dei beni mobili registrati di proprietà, le quote societarie, gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari e la dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni. Spiegava l’avvocato Caporelli Siriati. "In caso di omissioni il coniuge che non attesta la propria reale condizione economica potrà essere condannato dal giudice al pagamento delle spese legali nonché ai danni patiti dalla controparte". Se la coppia ha figli minori negli atti introduttivi gli avvocati dei coniugi dovranno inserire anche il cosiddetto “piano genitoriale”. Di fatto un resoconto dettagliato delle attività che impegnano il minore: dalla scuola alle attività extrascolastiche fino alla gestione delle vacanze.