Shakira rischia il carcere: processo per evasione fiscale

Shakira rischia il processo a causa di una presunta evasione fiscale pari a 14,5 milioni di euro. Le contestazioni arrivano dai giudici spagnoli, che hanno individuato ben sei reati per la celebre cantante

Stando al Daily Mail la cantante rischia perfino il carcere se venisse condannata per tutti i capi d'accusa. I pubblici ministeri spagnoli accusano l'artista che, trasferitasi in Spagna nel 2011, non avrebbe fatto corrispondere la residenza reale a quella fiscale. Shakira avrebbe mantenuto la sua residenza fiscale alle Bahamas fino al 2015, data a partire dalla quale sono cominciati i versamenti anche in Spagna. Le contestazioni riguardano il 2012, il 2013 e il 2014, mentre l'anno del trasferimento nonché dell'ufficializzazione della relazione con Gerard Piqué è caduto in prescrizione. La difesa ritiene che si tratterebbe di tasse su guadagni di tounée internazionali che quindi non potevano essere tassati solo in Spagna. La cantante non avrebbe trascorso più di sei mesi per anno in Spagna, e in base alla normativa spagnola, non potrebbe essere considerata residente in quegli anni. I legali della difesa in una nota sottolineano che Shakira non è mai venuta meno ai suoi doveri fiscali nei paesi in cui ha lavorato. Ma la corte spagnola ritiene che la cantante debba andare comunque a processo. Dal canto suo Shakira sembra pronta a fare ricorso per dimostrare la sua innocenza e buona fede.