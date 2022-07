Shakira sotto accusa, la Procura di Barcellona chiede oltre 8 anni di carcere

La Procura ha chiesto oltre 8 anni di carcere per Shakira. Lei però si dichiara innocente

La procura di Barcellona ha chiesto più di 8 anni di carcere per Shakira, oltre ad una multa di 23,51 milioni di euro (22,86 milioni di franchi svizzeri). L’accusa è di frode fiscale per non aver dichiarato il proprio reddito al fisco spagnolo negli anni 2012, 2013 e 2014, quando ha vissuto in Spagna per la sua relazione con il calciatore dell’FC Barcelona Gerard Pique e quindi il mancato pagamento delle tasse per un ammontare parti a oltre 14,5 milioni di euro. Questo è quanto riferisce oggi il quotidiano spagnolo El Pais.

La superstar colombiana Shakira si è dichiarata innocente e ha denunciato una “totale violazione dei suoi diritti” e i “metodi abusivi” dell’accusa. Gli avvocati di Shakira hanno dichiarato che la cantante non ha mai vissuto per più di sei mesi all'anno in Spagna (requisito necessario per stabilire la residenza fiscale nel Paese) e che gran parte del reddito della cantante derivi dai suoi tour internazionali. Motivo per cui Shakira rifiuta qualsiasi tipo di accordo.