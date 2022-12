Si finge infermiera e rapisce neonato in ospedale: donna arrestata

Una donna si finge infermiera e con una scusa si fa consegnare un neonato dalla madre: arrestata grazie alle telecamere dell'ospedale

Un episodio drammatico, quello verificatosi nel reparto maternità dell’ospedale cantonale di Lucerna, in Svizzera, nella mattinata di ieri, 12 dicembre: una donna, fingendosi infermiera, è entrata nella struttura e si è fatta consegnare con una scusa un neonato di appena tre giorni.

Un rapimento in piena regola, che si è consumato alla luce del sole e alla presenza dei genitori del piccolo, che ingannati dalla donna hanno consegnato loro figlio appena nato. Quando è scattato l'allarme, la finta infermiera si era già dileguata, ma sono subito scattate le indagini per individuare la rapitrice, che si sono avvalse dei video delle telecamere dell'ospedale.

Una donna si finge infermiera e rapisce un neonato in ospedale: trovato il piccolo e riportato ai genitori

La Polizia in poco tempo è riuscita ricostruire le fasi del rapimento ma soprattutto a identificare la donna; nello stesso pomeriggio, infatti, gli agenti infatti hanno fatto irruzione nella sua abitazione, trovandola proprio insieme al neonato rapito. La finta infermiera è stata arrestata mentre il piccolo è stato riportato subito in ospedale dove ha potuto riabbracciare mamma e papà.

L'ufficio del pubblico ministero di Lucerna ha assicurato che il piccolo è in buone condizioni di salute ma, a causa del procedimento in corso, non ha fornito altre informazioni sulle circostanze, sulle persone coinvolte o sul motivo del sequestro. L'ospedale dal suo canto ha spiegato che è in attesa del rapporto della Polizia per stabilire l'accaduto ma che ha già preso le necessarie misure di sicurezza per evitare che simili episodi possano accadere di nuovo.