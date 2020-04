Si sdraia nuda sul cofano della volante in preda al delirio

Girava nuda e scalza per strada, quando ha visto la voltante della polizia probabilmente chiamata dagli abitanti della zona si è sdraiata sul cofano dell'auto. E' accaduto nel tardo pomeriggio del 18 aprile in via Trebbia a Borgotrebbia e alla scena hanno assistito attoniti, dalle finestre, tutti i residenti chiusi in casa per il lockdown.

Lo scrive il sito www.ilpiacenza.it, secondo cui la donna, forse sotto l'effetto di droghe o alcol e in evidente stato confusionale, è stata vista camminare scalza e nuda per diversi metri e dopo essersi sdraiata sul cofano dell'auto è rimasta per alcuni minuti.

I militari hanno provveduto a chiamare il 118 che ha inviato sul posto un'ambulanza per poterla aiutare. La donna, ad un certo punto è diventata violenta e ha aggredito sia gli operatori sanitari sia i militari che hanno comunque evitato che si potesse ferire perché fuori di sé. Successivamente è stata portata in ospedale dove è stata sottoposta alle cure del caso. La sua posizione è tuttora al vaglio.