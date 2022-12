Silvio Berlusconi e Marta Fascina sono statuette del presepe

Napoli, Silvio Berlusconi e Marta Fascina diventano statuette del presepe insieme al barboncino Dudù, grazie all'arte di Genny De Virgilio

Nuove opere d'arte dalla bottega di Genny De Virgilio, l'artista napoletano tra i più famosi di San Gregorio Armeno: le statuette del presepe di Silvio Berlusconi, Marta Fascina e del barboncino Dudù.

L'artista ha fatto questo regalo di Natale alla coppia e la foto di Silvio Berlusconi e Marta Fascina statuine del presepe è stata pubblicata sul settimanale Chi, e accanto a loro non poteva certo mancare Dudù, il barboncino da cui sono inseparabili.

Si tratta di statuette di 33 centimetri create a mano da Genny De Virgilio, che ogni anno arricchisce il presepe con nuovi personaggi del mondo dello spettacolo, della politica, dello sport. Non è la prima volta che Berlusconi diventa una statuetta del presepe, ma in questo caso l'omaggio riguarda la coppia Berlusconi-Fascina.

Silvio Berlusconi e Marta Fascina si sono uniti in quelle che non sono mai state definite delle vere e proprie nozze la scorsa primavera, e da allora la coppia appare unita e inseparabile. La cerimonia, non religiosa, si è tenuta a Villa Gernetto, e subito dopo lo scambio delle fedi c'è stato il pranzo con i pochi intimi invitati.