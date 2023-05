"Simbolo nazista", ma è la croce di Malta: Repubblica e Cigl fanno confusione

Un simbolo nazista in un documento dell’azienda che gestisce la raccolta dei rifiuti a Palermo? L'azienda replica

"Una croce di ferro in una determina della Rap, utilizzata come fosse un asterisco per indicare le aree aziendali interessate dal provvedimento, fa scoppiare la polemica", scrive Repubblica. In una nota la Fp Cgil chiede chiarimenti sia all'azienda che si occupa di rifiuti a Palermo che al Comune, ma soprattutto chiede "di censurare, nell'immediato, l'utilizzo di simboli riconducibili alla promozione di movimenti vietati costituzionalmente".

La denuncia della "Cgil-Funzione pubblica" riguarda la determina n.118 del 30 marzo scorso. Secondo il sindacato nel testo, quando si fa riferimento alle Aree aziendali interessate dal provvedimento, viene usato un simbolo, una croce di ferro, «fortemente riconducibile alla decorazione militare utilizzata dalla Germania nazista».

Giuseppe Todaro, presidente della Rap, risponde: "Non entro nel merito di un episodio isolato e di questioni grafiche legate ad atti firmati da chi mi ha preceduto, a cui bisognerebbe rivolgersi per eventuali repliche o chiarimenti – afferma Todaro – Da parte mia, posso assicurare che trovo molto più elegante ed efficace piazzare una semplice X o un asterisco. Il che, per inciso, richiede pure meno tempo".