Siracusa, lite tra vicini di casa finisce in tragedia. Ragazzo di 16 anni uccide a coltellate un 40enne

Omicidio Siracusa, il giallo dell'accoltellamento: i due si conoscevano

Omicidio ieri sera a Siracusa, a perdere la vita è stato un uomo di 40 anni, accoltellato a morte da un ragazzo di 16, un suo vicino di casa. L'aggressione è avvenuta alle 21 nel vano della abitazione e poche ore dopo il ritrovamento del cadavere da parte dei carabinieri sarebbe stato fermato appunto un giovane. La Polizia, che indaga sulla vicenda, sta cercando di fare luce sul movente che ha portato all’accoltellamento. Gli inquirenti stanno ricostruendo i dettagli del rapporto tra la vittima e l’aggressore per comprendere le dinamiche che hanno condotto al delitto, i due si conoscevano. Christian Regina, classe 1984, è stato trovato senza vita dai soccorritori, che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Sul luogo del crimine, gli agenti hanno avviato i rilievi per raccogliere elementi utili all’indagine. Il ragazzo si è costituito, accompagnato dai genitori e ha confessato l'omicidio. Sembra che tra il ragazzo e la vittima sia nato un alterco sfociato in una lite sulle scale del condominio. Regina è stato colpito con un fendente al torace ed è morto dissanguato in pochi minuti. Il ragazzo è prima fuggito ma poi ha deciso di costituirsi. L'inchiesta passa ora dalla Procura di Siracusa alla Procura dei minori di Catania. Disposta l'autopsia sulla salma.