Smog, polveri sottili oltre i limiti a Parma. Torino, a processo ex sindaci

Smog, polveri sottili sopra i 100 microgrammi anche a Parma

Polveri sopra la media di 100 microgrammi un po' in tutta l'Emilia. Non dà tregua la 'cappa' di smog e i valori altissimi di polveri sottili. Nella giornata di ieri, 19 febbraio, in ben quattro capoluoghi regionali i valori sono saliti ancora.

L'aria peggiore, almeno per quanto riguarda le Pm10, è toccata a Piacenza, con una media giornaliera di ben 119 microgrammi per metro cubo alla centralina Giordani-Farnese. Segue Reggio Emilia con una concentrazione media di 108 microgrammi in via Timavo, poi Parma con 104 microgrammi in via Montebello. Modena, ieri, ha fatto registrare 103 microgrammi in via Giardini. Il valore medio più alto registrato invece da Arpae a Bologna è invece quello della centralina di porta San Felice, 78 microgrammi per metro cubo. Fa peggio la romagna con gli 88 microgrammi di Savignano sul Rubicone e gli 84 di Rimini. Valori molto alti anche andando fuori dai centri maggiori. La centralina di Fiorano modenese si è fermata a 89 microgrammi per metro cubo, quella di Castellarano (Reggio) a 85 microgrammi.

Smog a Torino, a processo ex sindaci ed ex governatore

Lo smog a Torino finisce in tribunale. Il 18 giugno si aprirà a Palazzo di Giustizia il processo ordinato dalla procura a carico di alcuni ex amministratori locali e regionali accusati di non aver preso delle contromisure adeguate nel corso degli anni. Fra gli imputati figurano l'ex governatore Sergio Chiamparino e gli ex sindaci Piero Fassino e Chiara Appendino, per i quali i pubblici ministeri Vincenzo Pacileo e Gianfranco Colace hanno disposto la citazione diretta a giudizio. Il reato contestato e l'inquinamento ambientale.