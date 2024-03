Sole 24 Ore, Napoletano assolto in via definitiva. Le motivazioni dei giudici

Sole 24 Ore, per Roberto Napoletano cadono tutte le accuse. Assoluzione definitiva

Roberto Napoletano è stato definitivamente assolto. la Procura di Milano e la Consob, infatti, hanno deciso di non presentare ricorso contro l'ex direttore de Il Sole 24 Ore. Il reato che gli veniva contestato era quello di di aver contribuito a diffondere dati falsi, tra il 2014 e il 2016, sulle vendite e sulla diffusione del Sole 24 Ore, in modo da gonfiare il prezzo degli spazi pubblicitari. Secondo i giudici - e lo riporta Il Corriere della Sera - non risultano riscontrate da evidenze di sorta" le "argomentazioni" sul "fatto che realmente Napoletano avesse un potere di incidere sugli affari e sulla gestione del gruppo Sole 24 Ore o anche solo sulle decisioni spettanti all'ad".

L’ex direttore del Sole 24 Ore è stato quindi assolto in via definitiva dal reato di false comunicazioni sociali e manipolazione del mercato perché "il fatto non sussiste". La Procura di Milano e la Consob, in qualità di parte civile, - prosegue Il Corriere - non hanno infatti impugnato la sentenza della Corte d’Appello che ha cancellato la condanna a due anni e mezzo di reclusione inflitta all’attuale direttore del Quotidiano del Sud dal Tribunale. La pronuncia d’appello è quindi passata in giudicato.