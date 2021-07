Sondaggio Giustizia, italiani disillusi. Sei su 10 non si fidano delle toghe

Gli italiani hanno perso fiducia nei confronti della magistratura. Lo evidenzia un sondaggio condotto da Demos per Repubblica. I dati parlano chiaro. Il 64% degli intervistati dichiara di avere nessuna o poca fiducia nei confronti dei giudici e solo il 36% dice di fidarsi delle toghe. Un dato totalmente invertito rispetto alla percecezione che gli italiani avevano dopo l'esplosione di Tangentopoli nel 1994, quando quasi 7 su 10 erano dalla parte dei giudici. Il grado più elevato di consenso emerge fra gli elettori del Pd e, in misura minore, del M5S.

Indici molto minori - prosegue Repubblica - sono espressi dalla base di Forza Italia e dei Fratelli d’Italia. Si tratta di dati utili a comprendere le polemiche intorno alla “riforma della giustizia” che si sono accese in questi giorni. E hanno coinvolto le forze della maggioranza. In particolare, il M5S, che sui temi della legalità ha fondato la sua identità. La fiducia nei confronti della Magistratura raggiunge l’apice nei primi anni Novanta, gli anni di Tangentopoli, quando (secondo dati dell’ISPO) sfiora il 70%. In seguito, scende sensibilmente fino al 40%, intorno alla fine degli anni Novanta. Quando il ruolo politico dei magistrati è segnato dal confronto-contrasto con Silvio Berlusconi. E con altri leader dell’epoca.