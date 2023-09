Sophia Loren cade in casa a Ginevra, diverse fratture. Operazione all'anca

Sophia Loren, incidente domestico. Ecco cosa è successo all'attrice 89enne

Brutto incidente casalingo per Sophia Loren, l'attrice cade male nel suo appartamento di Ginevra in Svizzera e riporta diverse fratture. Subito ricoverata in ospedale e operata, dovrà restare a riposo. La Loren, che ha compiuto 89 anni lo scorso 20 settembre, ha riportato la rottura dell'anca e di altre ossa. L'intervento, stando a quanto fatto filtrare dall'ospedale, sarebbe andato bene. Ora l’attrice dovrà osservare un periodo di riposo per poi cominciare la riabilitazione.

Con lei ci sono i figli Edoardo e Carlo. Loren era attesa il 26 settembre a Bari, dove avrebbe ricevuto la cittadinanza onoraria. La visita nel capoluogo pugliese sarebbe stata anche l’occasione per inaugurare il quarto ristorante con il suo nome, dopo quelli di Milano, Firenze e all’aeroporto di Fiumicino. A settembre la star del cinema italiano, Premio Oscar 1962, aveva partecipato come madrina alla sfilata-evento "One night only", organizzata da Armani all'Arsenale di Venezia. A giugno era stata la volta della serata di celebrazione dei cent'anni dell'Arena di Verona Opera Festival.