Sostanze tossiche nei cosmetici, decine di sequestri: i marchi da evitare

Continuano i ritiri di prodotti cosmetici contenenti il Lilial, composto chimico aromatico il cui utilizzo è vietato dalla Commissione Europea da marzo 2022 in quanto classificato come tossico per la riproduzione. La sostanza è indicata in etichetta con la sigla BMHCA o con la scritta “Buthylfenil Methylpropional” e può danneggiare il sistema riproduttivo, provocare sensibilizzazione cutanea e nuocere alla salute del feto. Nonostante le segnalazioni e i sequestri si susseguano ormai da mesi, la Guardia di Finanza ha provveduto in questi giorni ad effettuare nuovi ritiri in tutto il Paese. Sono 15 questa volta i prodotti inseriti nella lista e ritirati dal mercato nel nostro Paese, i quali si aggiungono agli altri 156 ritirati dallo scorso febbraio ad oggi.

Ecco l’elenco dei nuovi ritiri:

Cesare Paciotti Body oil (lotto: 3910216 codice a barre: 800935091052);

Dove bagnoschiuma di bellezza Talco (lotti: 1193ABX 15:38 A, 8194ABX 00:27 codici a barre: 8712561899284, 8720181047107);

Dove Deodorante go fresh profumo di pera e aloe vera (lotto: 72444CYB 17:15 codice a barre: 87291797);

Dove Extra fresh deodorante (lotto: 73171LW 21:39 codice a barre: 50210466);

Dove Go fresh deodorante (lotto: 81074CYA 12:26 codice a barre: 50099641 );

Dove Go fresh Profumo di tè verde e cetriolo bagnodoccia idratante (lotto: 8197RBX 03:29 codice a barre: 8712561611145);

Dove Talco deodorante (lottI: 73114CYB 20:45, 80254CYB 19:41 codici a barre: 50099627, 50099634);

First American Brands, inc New York Bubble Bath Tweety & Sylvester Bath foam (lotto: 20120514 codice a barre: 827669022934);

Flor de Mayo Candy Blue Perfume (lotto: nd codice a barre: 8428390046460);

Fragancias Mais Woman HG de naturmais Eau de toilette (lotto: PM180127 codice a barre: 8435160605963);

Garnier Fructis Capelli lunghi balsamo (lotto: 2GK 901 codice a barre: 3600541204133);

Garnier Fructis Oil repair 3 balsamo (lotto: 26R102 codice a barre: 3600541254343);

Suarez Parfums & Cosmetics Sweet Care deoparfum no gas Deodorante (lotto: nd codice a barre: 8034055533239);

Tesori d’Oriente Royal Oud dello Yemen Bath cream (lotto: 21043100309 codice a barre: 8008970037813);

Vidal Premium extra idratante doccia crema (lotto: 50370 codice a barre: 8008970008356).

Il Lilial era già stato inserito in un elenco di 26 sostanze allergizzanti potenzialmente cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione con il regolamento 2021/1902. Nonostante il tempo concesso alle aziende per eliminare dai magazzini gli articoli che lo contengono, molti sono ancora in commercio. Cosmetica Italia, l’associazione di categoria di Confindustria che rappresenta i produttori di settore, ha riferito che “i produttori non sono responsabili né obbligati a ritirare dal commercio i prodotti immessi prima che scattasse il divieto” e che “sono quindi i distributori che devono preoccuparsi di togliere dal commercio e stoccare in un deposito ad hoc i prodotti contenenti la sostanza tossica per avviarli poi alla distruzione”. La sensazione, quindi, è che il continuo allungarsi della lista di prodotti tossici ritirati sia frutto di uno scarico di responsabilità tra produttori e distributori in cui a rimetterci sono i consumatori.