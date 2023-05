Sostenibilità sociale, "Spazio Impresa": inaugurazione a Roma

Sostenibilità sociale, il programma della tavola rotonda sul lavoro delle donne

Mercoledì, 24 maggio alle ore 10.30, la Confederazione AEPI inaugura lo "Spazio Impresa", nella nuova sede in via degli Uffici del Vicario 43, con una tavola rotonda tutta dedicata al lavoro delle donne, dal titolo ”Agenda 2030, la sostenibilità sociale si dipinge di rosa”, a cui prenderanno parte rappresentanti del Governo, delle forze politiche di maggioranza e opposizione, delle imprese e delle professioni.

Il dibattito "Agenda 2030, la sostenibilità sociale si dipinge di rosa” si aprirà con il saluto del presidente della Confederazione AEPI, Mino Dinoi, che passerà poi la parola a Maura Ianni, coordinatrice del gruppo professioniste e imprenditrici AEPI, la quale illustrerà la proposta di emendamento al DL Lavoro per favorire i contratti part-time per le lavoratrici con figli minori a carico.

La tavola rotonda proseguirà con gli interventi del Sottosegretario per i Rapporti con il Parlamento, on. Giuseppina Castiello, della senatrice Beatrice Lorenzin (Commissione Bilancio) e della senatrice Paola Mancini (Commissione Lavoro). Partecipano al dibattito l'ex viceministro all'Economia, on. Laura Castelli, la vicepresidente FIAP, Sonia Primiceri, la segretaria generale FERPI, Daniela Bianchi, e la nota influencer Laura Broglio.

Confederazione AEPI locandina

Agenda 2030, il contributo concreto di "Spazio Impresa" AEPI

Si tratta del primo di una serie di incontri e dibattiti organizzati dalla Confederazione AEPI per accendere i riflettori sui temi più importanti dell’Agenda politica, sociale, economica e culturale del Paese.

Lo Spazio Impresa della Confederazione AEPI nasce con l'obiettivo di diventare un luogo di incontro per la formazione, la riflessione e il confronto aperto, ma anche un vero e proprio spazio di lavoro, di condivisione, aperto al contributo di idee e proposte da parte del mondo delle imprese, della politica, della cultura, del lavoro e dell'economia.