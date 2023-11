Soumahoro, le spese alcoliche da migliaia di euro. Si brindava a champagne

Soumahoro, le transazioni in enoteche e pub: importi monstre

Il caso Soumahoro continua a tenere banco, spuntano nuove spese pazze. I pm stanno concentrando l'attenzione su un particolare fin qui inedito, gli acquisti di famiglia in enoteche. Agli inquirenti - si legge su Libero - risultano diverse spese in alcolici da centinaia ma anche migliaia di euro al giorno. E pensare che le due cooperative che dovevano occuparsi di migranti - Karibu e Consorzio Aid, capeggiate dalla suocera Mukamitsindo e in cui figurava ai vertici la signora Murekatete - non hanno pagato vari dipendenti immigrati perché sostenevano che lo Stato erogava le somme in ritardo. Tra le varie voci di spesa risultano una serie di ricevute relative ad enoteche varie, soldi secondo i pm sottratti ai migranti.

Al Soul Wine and Liquor di Kigali in Ruanda, patria della suocera, sono stati spesi - prosegue Libero - dai familiari 1200 euro, soldi pagati con due transazioni diverse, la prima di 800 e la seconda di 400 e secondo l'accusa erano fondi destinati all'accoglienza. Ma contemporaneamente si brindava anche a Latina, in una enoteca sono stati spesi 150 euro in alcolici. Passano nove giorni e sempre in Ruanda ma in un locale diverso dal precedente spuntano altre transazioni, questa volta da 650 euro in due tranche. Ma risultano acquisti sempre di alcolici vari addirittura anche in Australia riconducibili sempre a quei flussi di denaro. Brindisi anche in pub dell'Uganda. Non si conosce il dettaglio degli alcolici comprati ma visto il valore degli scontrini é possibile che si brindasse a champagne.