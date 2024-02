Soumahoro, quei soldi sospetti per comprare la villa. "Provenienti dalle coop"

Soumahoro, il giallo dei 15.400 € in contanti per l'anticipo del pagamento della villa

Il processo a carico della moglie e della suocera di Soumahoro, per la vicenda dei soldi per le cooperative spesi per altre finalità private, emergono nuovi dettagli relativi in particolare alla casa comprata dai Soumahoro a Casal Palocco. Sulla villetta romana, infatti, spunta l'ombra della distrazione dei fondi che dovevano essere destinati ai migranti. Liliane Murekatete - si legge su La Verità - avrebbe infatti ricevuto delle somme di denaro non giustificate utilizzate per comprare la casa in questione. Il 22 dicembre 2021, Liliane firma un preliminare di compravendita per un prezzo convenuto di 360mila € e versa, come anticipo, 32mila €. Le Fiamme gialle - secondo quanto risulta a La Verità - a proposito di questo gruzzolo di denaro, rimarcano che "tra le varie somme accreditate, di particolare interesse per l'attività investigativa", sono quelle arrivate dal Consorzio Aid.

Le causali di pagamento, per gli inquirenti, risultano sospette. La nota recita: "Pagamento affitti in 9 mensilità e condominio arretrati ufficio Bruxelles". Ma quelle somme di denaro sono di dubbia provenienza perché la moglie di Soumahoro non risulta essere dipendente o avere avuto cariche sociali in Aid. Inoltre, il consorzio, "non possiede sedi all'estero, tantomeno a Bruxelles". A completare poi la provvista, - in basea a quanto risulta a La Verità - arrivano altri 3mila € provenienti da una cognata, come "regalo matrimonio" e, tra il 21 e il 22 dicembre, poi vengono registrati "alcuni versamenti cospicui di contante" per un totale di 15.400 €. Così la coppia è riuscita a pagare l'anticipo e poi completare il pagamento grazie a un sostanzioso mutuo da 264mila €. Su questi movimenti di denaro sospetti si concentrano le attenzioni degli inquirenti.