Soumahoro torna in tv dopo un anno: "Il mio piano per l'Africa in dieci punti"

Soumahoro attacca il governo per il patto con l'Africa e sul caso Salis

Aboubakar Soumahoro torna in tv dopo un anno di assenza in seguito al caso delle cooperative di famiglia finite sotto processo e ai guai di moglie e suocera. L'ex Verdi e Sinistra Italiana va all'Aria che tira su La7 per annunciare il suo personale Piano Mattei. Soumahoro parla di "un documento in dieci punti elaborato dalla comunità afro-italiani", a cui ha contribuito - riporta Libero - anche la "diaspora degli afrodiscendenti". Il deputato attacca il governo Meloni per la sua strategia sull'Africa e in generale sull'immigrazione: "La sostituzione etnica non ha funzionato". Nel Piano Soumahoro per l'Africa ci sono anche richieste da fare al governo. "Abbiamo messo in piedi quello che da un anno chiedo a Meloni, cioè di non scrivere un piano per l'Africa senza gli africani".

Soumahoro interviene poi anche sul caso di Ilaria Salis, dopo essersi tolto qualche sassolino dalla scarpa. "Dopo la campagna di cannibalizzazione politico-mediatica sono qui - risponde Soumahoro -. Giudicatemi per quello che faccio, non siamo in Ungheria. Di fronte a una forma di disumanizzazione, di barbarie, di violazione di ogni principio e valore umano, come avvenuto nel caso Salis, perché il governo non è intervenuto fino a oggi? Perché questo silenzio?". E ancora: "Perché non è stato convocato l'ambasciatore?". Scordando forse - prosegue Libero - che l'ambasciatore è stato richiamato dalla Farnesina. E ancora: "Meloni non dovrebbe avere più rapporti con Orbán. Il tema di Ilaria dovrebbe essere posto come principio e senza una soluzione, non dovremmo più avere rapporti. Questo è il tema". Insomma, per Soumahoro ora è colpa del governo. Una tesi sostenuta anche dalle altre opposizioni, che cavalcano l'onda del caso per tirare in ballo la premier.