Spagna, Rubiales arrestato per corruzione: guai per l'ex presidente della Figc

Spagna, nuova tegola per l'ex presidente della Federcalcio spagnola: dopo il bacio alla calciatrice, Rubiales è stato arrestato per corruzione

L'ex presidente della Federcalcio spagnola, Luis Rubiales, è stato arrestato dalla Guardia Civile, che lo ha prelevato all'arrivo all'aeroporto di Barajas, proveniente dalla Repubblica Dominicana. Lo si apprende da fonti della sicurezza citate da Tve.

E' stato accolto allo sbarco da agenti dell'Unità centrale operativa della Guardia Civile, che gli hanno comunicato i capi di imputazione nei suoi confronti. Rubiales è salito con gli agenti a bordo di un furgone diretto al tribunale di Majadahonda (Madrid), dove potrebbe oggi stesso prestare dichiarazioni davanti al giudice istruttore dell'inchiesta sui contratti chiusi dalla Federcalcio negli ultimi 5 anni, durante la sua presidenza, che lo vede indagato per presunta corruzione, amministrazione sleale e riciclaggio di capitali.

Successivamente, fonti delle forze dell'ordine hanno detto che l'ex presidente della Federcalcio spagnola è interrogato in stato di fermo di polizia dagli agenti dell'Uco, che possono detenerlo per un massimo di 72 ore. L'arresto di Luis Rubiales non sarebbe avvenuto per ordine della giudice istruttore del Tribunale di Majadahonda, che coordina l'inchiesta sulla presunta corruzione nei contratti chiusi dalla Rfef negli ultimi 5 anni, e che citerà l'indagato per l'interrogatorio nei prossimi giorni. Gli agenti dell'Uco avevano perquisito la casa di Luis Rubales a Cordoba (Andalusia) la scorsa settimana, sequestrando un'ingente documentazione e lunedì hanno perquisito anche la sua residenza nella Repubblica Dominicana, dove hanno posto sotto sequestro i suoi telefoni cellulari e un tablet.

In un'intervista esclusiva alla tv spagnola La Sexta a Santo Domingo, che andrà in onda questa sera, Rubiales ha detto che "Sono qui per dire che è falso che abbia preso tangenti su appartamenti qui a Santo Domingo. E' falso che ho fatto una speculazione edilizia a Capo Verde. E' falso che abbia terreni per costruzioni in Arabia Saudita. Il denaro sui miei conti è frutto del mio lavoro".