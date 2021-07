Sparatoria Taranto fra pregiudicati, far west in discoteca: nove feriti

Sparatoria Taranto con 9 feriti lievi, identificato autore

È stato identificato ed e' "in fase di fermo" l'autore della sparatoria di Taranto in cui sono rimaste ferite in modo lieve 9 persone. Lo apprende l'AGI da fonti qualificate. All'origine dell'episodio, ci sarebbe un contrasto per futili motivi tra due gruppi coinvolti in una rissa sfociata nella sparatoria. I fatti sono avvenuti la notte scorsa nello Yachting Club, noto locale di San Vito, frazione sul mare di Taranto, intorno alle 2. Il bilancio e' di 9 feriti, nessuno dei quali grave. Non ci sarebbero persone in prognosi riservata.

In pratica, secondo quanto emerso dalle indagini, un pregiudicato con piccoli precedenti del rione Tamburi di Taranto avrebbe avuto una discussione con un pregiudicato di Grottaglie. Il giovane dei Tamburi ha estratto la pistola e ha esploso dei colpi di pistola attorno a se', provocando feriti, panico e un 'fuggi fuggi' generale. Nessuna reazione ci sarebbe invece stata da parte dell'uomo di Grottaglie. Il locale risultava molto affollato. L'episodio e' avvenuto nell'area all'aperto del locale. Chi ha sparato, e' stato gia' identificato dalla Polizia, che sta coordinando le indagini, ed e' attualmente in fase di fermo da parte della Squadra Mobile. I feriti sono stati raggiunti alle gambe dai colpi di arma da fuoco. Lo Yachting e' uno dei locali piu' noti e storici del Tarantino, provvisto di discoteca e stabilimento balneare.