Stati Generali a villa Pamphilj. Gheddafi ci alloggiò in tenda con 40 amazzoni

Gli Stati Generali voluti dal premier Giuseppe Conte, stanno per cominciare, i lavori prenderanno il via nella giornata di domani. La location scelta per il grande evento non è un posto qualsiasi, ma una delle residenze più bella d'Italia: villa Pamphilj a Roma, costruita in onore di Papa Innocenzo X nel 1644, dal 1985 - si legge sul Corriere della Sera - è una delle sedi ufficiali di rappresentanza della presidenza del Consiglio. La villa ha ospitato nela sua storia tanti capi di stato ed è stato lo scenario per diversi vertici politici, come ad esempio nel 2014 quando diventò il blindatissino cuore del semestre della presidenza italiana di turno dell’Ue. Ma l’immenso parco e la sua villa diventarono famosi nel mondo nel giugno 2009, quando l’allora presidente del Consiglio Silvio Berlusconi ospitò a villa Pamphilj il leader libico Muammar Gheddafi e le mitiche quaranta amazzoni, le guardie personali: venne montata una immensa tenda in stile beduino (con fregi di palmizi verdi e bianchi) che aveva come sfondo, in lontananza, la cupola di san Pietro. Era stato Gheddafi a chiedere quello spazio, lo conosceva e lo amava molto.