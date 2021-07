Sterilgarda, senza green pass niente lavoro e niente stipendio: polemica

Sul posto di lavoro si entra solo con il green pass. E non si percepisce lo stipendio fino a che non lo si è ottenuto. E' la linea apripista di Sterilgarda, azienda mantovana tra le prime produttrici di latte in Italia. Come spiega il Fatto Quotidiano, l'azienda ha annunciato ai suoi 300 dipendenti che da settembre chi risulterà privo di certificazione verde, “per la mancata sottoposizione all’iter vaccinale”, ricoprirà un incarico diverso da quello normalmente esercitato. E se questa modifica della mansione non sarà possibile o esponesse altri dipendenti alla stessa situazione di rischio, “al lavoratore sala ripresa dell’attività lavorativa”.

Polemiche no-vax sulla mossa di Sterilgarda

La decisione dell'azienda ha causato subito infinite polemiche. "La comunicazione interna è finita sui social scatenando i no-green pass che hanno lanciato una campagna di boicottaggio dei prodotti Sterilgarda. L’augurio di infettarsi e fallire è tra i pochi citabili. E non sono bastati i chiarimenti della società a placare le polemiche", spiega il Fatto Quotidiano.

"Ci augurano cose bruttissime, compreso il fallimento. Ma non credo sia una buona idea per tutelare i lavoratori. Noi intendiamo muoverci in accordo con le rappresentanze sindacali e con il nostro medico aziendale. Abbiamo già fissato un incontro il 9 agosto", dice l'azienda al Corriere della Sera. Il caso Sterilgarda, tra mille polemiche, potrebbe fare scuola.