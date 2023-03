Strage migranti: "Eravamo zuppi di gasolio. Scafisti scappati su un tender"

Strage migranti, le urla alle madri: "Fateli smettere di piangere subito"

E' salito a 66 il numero dei migranti deceduti nel naufragio di domenica scorsa sulla costa del crotonese. Il cadavere di un bambino di 5 anni è stato recuperato in serata. Lo rende noto la Prefettura di Crotone spiegando che le salme al momento identificate sono 28, delle quali 25 afghani, 1 pachistano, 1 palestinese, 1 siriano. Le nazionalità dei migranti tratti in salvo sono: Afghanistan, Pakistan, Palestina, Siria, Iran, Somalia. Continuano le ricerche ma si susseguono anche i racconti drammatici di chi si è salvato ma ha visto l'orrore. "Fra i corpi c’era quello di un bambino, - raccontano i soccorritori al Corriere della Sera - abbiamo provato a fargli un massaggio cardiaco di emergenza ma era ormai privo di vita". I carabinieri di Cutro avevano gli occhi lucidi mentre scrivevano la relazione di servizio. Un servizio che non scorderanno mai più. Persone "al buio, bagnate, alcune ferite», un uomo «annaspante e in evidente sofferenza respiratoria» e poi quel bambino... il primo dei piccoli recuperati. Un’immagine che toglieva il fiato.

Racconta uno dei sopravvissuti: "Gli scafisti - prosegue il Corriere - disponevano di telefono satellitare e un apparecchio tipo Jammer (per disinibire il segnale dei cellulari, ndr). Ci facevano salire di sopra solo per esigenze fisiologiche o per prendere pochi minuti di aria prima di farci ritornare nella stiva. Altro verbale: "Ho sempre avuto paura... le donne e i bambini hanno sempre pianto e gridato aiuto perché temevano che la barca potesse affondare (...). Quando la barca «si è spezzata», molti hanno visto che alcuni dei membri dell’equipaggio "hanno buttato a mare un tender e ci sono saliti allontanandosi". La situazione nella stiva era drammatica: «C’era una perdita di gasolio e alcuni si erano inzuppati i vestiti». Ogni tanto uno degli scafisti scendeva a portare acqua ai bambini e, forse infastidito dalle urla che arrivavano in coperta, si raccomandava: «Non fateli piangere».