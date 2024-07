Stranieri in Italia: maggioranza di cristiani. Rappresentano il 53% del totale

Gli immigrati stranieri in Italia sono al 53% di religione cristiana: il gruppo più numeroso è quello ortodosso, seguito da quello cattolico

Secondo le ultime ricerche della Fondazione Ismu Ets, la maggior parte degli stranieri è di religione cristiana. Ismu stima che, al 1 primo gennaio 2024, tra gli stranieri residenti in Italia (minori compresi), quelli cristiani sono circa 2,8 milioni, un centinaio di migliaia in più rispetto alla stessa data del 2023. Nel nostro paese, infatti, i cristiani immigrati rappresentano il 53% del totale di 5,3 milioni di residenti stranieri. Si confermano il gruppo religioso maggioritario. Il secondo gruppo, invece, è quello di religione islamica, seguiti da buddisti, induisti e sikh (religione "giovane" indiana).

I gruppi più numerosi

Come riporta l'agenzia DIRE, tra i cristiani, il gruppo di stranieri più numeroso è costituito prevalentemente da ortodossi (1,5 milioni) e cattolici (circa 900mila), seguiti a distanza da evangelici (145mila), copti (circa 85mila) e persone di appartenenze minori (nel complesso, quasi un altro paio di centinaia di migliaia). Gli stranieri residenti in Italia di fede musulmana sono circa 1,6 milioni (più stabili in numerosità in valore assoluto rispetto al 1° gennaio 2023). In misura minore, sempre tra gli stranieri, sono presenti buddisti (circa 180mila), induisti (circa 110mila), sikh (90mila) e altri (nel complesso, sono circa un altro paio di decine di migliaia). Molto importante è ancora la quota di atei e agnostici, circa il 10% in totale e oltre mezzo milione in termini assoluti.

Fondazione Ismu stima che più di un quarto dei musulmani residenti in Italia al 1° gennaio 2024 sia di cittadinanza marocchina, per un totale di quasi 420mila persone. Dietro di loro, ci sono i cittadini musulmani dell'Albania (circa 160mila), del Bangladesh (150mila) e del Pakistan (circa 140mila). Tra i cristiani ortodossi primeggiano, invece, i romeni (circa 880mila), che da soli rappresentano la maggioranza assoluta della componente religiosa tra gli stranieri, seguiti da ucraini (circa 230mila) e moldavi (circa 100mila). Per quanto riguarda i cattolici, invece, tra le nazionalità più numerose si segnalano i filippini (circa 140mila) e gli albanesi (circa 90mila).