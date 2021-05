Stresa, difesa Tadini: "Ha confermato al Gip di aver messo il forchettone"

TRAGEDIA MOTTARONE: DIFESA TADINI, 'HA CONFERMATO A GIP DI AVER MESSO FORCHETTONE'

"Ha risposto in maniera compiuta a diverse domande del giudice, è stato un interrogatorio profondo. Ha confermato le sue responsabili, ha difeso la sua posizione e ha ammesso di aver messo 'forchettone'" sulla cabina numero 3. Lo riferisce l'avvocato Marcello Perillo, difensore di Gabriele TADINI, capo dell'impianto della funivia del Mottarone al termine dell'interrogatorio di convalida del fermo davanti al gip, udienza durata circa tre ore. L'avvocato ha chiesto la scarcerazione e in seconda battuta i domiciliari.

TRAGEDIA MOTTARONE: DIFESA TADINI, 'NON E' UN DELINQUENTE, CHIESTI DOMICILIARI'

La difesa di Gabriele Tadini ha chiesto al gip, al termine dell'interrogatorio, la misura degli arresti domiciliari, non la liberta'. Il suo legale ha spiegato di non aver chiesto al giudice che non venga applicata una misura cautelare. Per contenere le esigenze cautelari, per la difesa, bastano i domiciliari.

TRAGEDIA MOTTARONE: DIFESA TADINI, 'PORTERA' PESO PER TUTTA LA VITA, MORTI INNOCENTI'

"E' distrutto, sono quattro giorni che non mangia e non dorme, il peso di questa cosa lo porterà per tutta la vita. E' morta gente innocente, potevano esserci il figlio di Tadini o il mio" in quella cabina precipitata. Lo riferisce l'avvocato Marcello Perillo, difensore di Gabriele Tadini, capo dell'impianto della funivia del Mottarone al termine dell'interrogatorio di convalida del fermo davanti al gip, udienza durata circa tre ore.

Tragedia funivia: legale Tadini, ha risposto ai magistrati

