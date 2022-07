Stresa, incredibile: ragazza stuprata, tra i violentatori anche una donna

Stupro a Stresa, anche una donna tra i violentatori

Sarebbero quattro giovani tra i 19 e i 25 anni, tra cui una donna, tutti residenti a Stresa, i protagonisti del presunto stupro di gruppo di cui sarebbe stata vittima una ragazza di 20 anni. L'episodio, emerso ieri a distanza di circa un mese dai fatti, e' tuttora avvolto da molta riservatezza.

Stupro a Stresa dopo una "serata alcolica"

Di certo c'e' la denuncia presentata dalla ventenne, che ha messo nero su bianco le accuse al gruppo, tutti suoi amici, che l'avrebbero violentata al termine di una "serata alcolica" finita su una spiaggia libera sul lungolago di Stresa.

Stupro a Stresa, al momento nessun indagato

Sulla vicenda stanno indagando i Carabinieri della stazione di Stresa e del comando provinciale di Verbania, coordinati dalla Procuratrice della Repubblica di Verbania Olimpia Bossi. Al momento non ci sono persone ufficialmente indagate.

Stupro a Stresa, esame tossicologico per la vittima

La ragazza non ricorderebbe quasi nulla dei fatti, ma sarebbe stata visitata in ospedale per accertamenti anche di carattere tossicologico. I militari dell'Arma avrebbero gia' sentito alcune persone.