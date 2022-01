Studentessa Usa denuncia stupro a Roma, "mi offrì un drink"

Studentessa Usa denuncia uno stupro a Roma: "Bloccata per ore in un letto", il carnefice un 30enne che le aveva offerto da bere a Testaccio

Una studentessa americana di 19 anni ha denunciato di essere stata drogata e stuprata a Roma da un giovane di 30 anni, conosciuto la sera prima nel quartiere di Testaccio. L'accaduto risale al 15 ottobre 2021. Gli investigatori sono ora sulle tracce dell'uomo, che sembra essere sparito nel nulla. Il 30enne avrebbe utilizzato la droga dello stupro per compiere la violenza, per poi darsela a gambe con gioielli e soldi della vittima.

La 19enne, riporta Il Messaggero, studentessa della John Cabot University si è svegliata con uno sconosciuto addosso, non sapendo dove fosse e come fosse finita in quella casa. E' quanto ha raccontato nella denuncia. Solo qualche ricordo confuso dell'incontro in un locale, dove la sera prima si era recata con delle amiche. L'uomo le aveva offerto da bere. Un drink "corretto", probabilmente, con Ghb, la droga del sesso.

Ancora intontita, una volta svegliatasi tenta la fuga. "Dorme tutto il sabato e gran parte della domenica. Il lunedì successivo contatta il medico della John Cabot University. Poi va all’ospedale dove i medici confermano ciò che è accaduto". La 19enne ha riferito: "Mi ha bloccato a letto per ore".

Il pm Eleonora Fini, dopo la denuncia, ha ordinato una perquisizione a casa del 30enne accusato di violenza sessuale. E' caccia all'uomo. La giovane è tornata negli Usa.