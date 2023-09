Stupro Caivano, svolta nelle indagini: arrestati 2 maggiorenni e 7 minori

Stupro Caivano, svolta nelle indagini

Riguardano sette minorenni e due maggiorenni le nove misure cautelari notificate da altrettanti indagati per le violenze sessuali di gruppo a Caivano (Napoli), nei confronti di due cugine di 10 e 12 anni.

Gli abusi si sono consumate nel centro sportivo Delphinia che ora, dopo la visita del premier Giorgia Meloni a Caivano, un comitato provinciale per l’ordine la sicurezza e poi un decreto legge denominato appunto Caivano, sarà ripristinato con risorse per 10 milioni di euro, recuperando la sua funzione di centro polivalente anche sportivo.

Le indagini dei carabinieri sono partite nel luglio scorso dalla denuncia del fratello di una delle cuginette e hanno portato già all’individuazione di uno dei maggiorenni del branco; poi l’individuazione di altri otto minori e l’esame dei loro o cellulari, nell’eventualità in cui esistessero anche dei filmati di quanto accadeva in quel luogo abbandonato, con i quali le due ragazzine venivano ricattate. Le due cuginette, sul mandato del pm del tribunale per i minori, sono state anche allontanate dalla famiglia.